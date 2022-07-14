Почему они договариваются? О Китае, России и экспорте украинского зерна 14 июля, 18:28

Очень странно, что в Украине много зрады относительно возможности экспорта зерна

Очень странно, потому что наша экономика очень сильно страдает от того, что наши порты заблокированы. Это влияет на аграриев. Так как они не могут продать производимую продукцию. Страдает украинская гривня, потому что миллиарды долларов экспортной выручки не заходят в страну. Что создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты и может угрожать еще большим ростом цен. Невозможность экспортировать сегодня приведет к решению о будущих посевах и будет еще долго влиять на урожаи в Украине. Это просто рабочие места для тысяч украинцев, особенно в Одессе и одесской области. Это деньги, которые так нужны, чтобы продержаться во время войны.

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То есть. Это наша проблема. Это не решение проблем в Африке за счет Украины. Это нам очень нужно. А то, что этот плюс решает еще африканские проблемы — просто факт. Более того, этот факт как раз помогает нам договариваться и, возможно, поможет договориться о разблокировании портов. Почему? Потому что у России нет никакой мотивации разблокировать порты. Они ничего не выиграют от этого. Вот вообще ничего.

Почему они договариваются? Скорее всего, потому что на них давят. Причем давит не ООН, на которую им плевать, а кто-то, к мнению кого они должны прислушаться. Скорее всего, Китай. Которому очень не нравится дестабилизация мировой экономики. И которому не нравится дефицит продукции сельского хозяйства. Почему Китаю не нравится?

Это наша проблема. Это не решение проблем в Африке

Ну, во-первых, для этого есть 1,7 млрд причин, 1,7 млрд китайцев, которые чем дальше, тем больше едят. И для которых удорожание продуктов питания не является приятной историей. А китайские товарищи вынуждены ориентироваться на 1,7 миллиарда китайцев, особенно в тот год, когда главный китаец хочет переизбраться на третий срок.

Во-вторых, это сильные позиции Китая в Африке. Он там давно доминирует. А это дает возможность. Да и дополнительную ответственность. Китай условно берет шефство над этим регионом. Как рэкетир над киосками. Но если у владельцев киоска возникают проблемы с хулиганом, то они приходят к своему рэкетиру и говорят, что он должен разобраться. Вот Китай, может быть, и разбирается.

Это соглашение ничего не требует от Украины. Вообще ничего. Мы не теряем. Но значительно выигрываем. И это нужно умудриться такое соглашение назвать зрадой.

Это соглашение не предусматривает какого-либо перемирия. После того, как россиян заставили проявить добрую волю на Змеином, в том регионе Черного моря нет боев. Значит ли это соглашение, что если украинские военные заметят у своих берегов российские корабли, они не будут стрелять? Конечно нет. Будут. И наличие таких возможностей, как и освобождение Змеиного, как раз и являются дополнительными факторами, позволившими посадить россиян за стол переговоров по данному конкретному вопросу. Ибо, как мы знаем, россияне уважают только силу.

Да, это соглашение предусматривает, что в Украину по морю не смогут доставлять оружие. Но оно и сейчас не идет по морю. Так что мы ничего не теряем. А то, что россияне будут там что-то проверять, пусть. Это позволит им снова рассказывать всем о своей победе, скрывая свое поражение. Нам же важны факты, а не то, что будут рассказывать на российском телевидении? А факты таковы, что остров Змеиный украинский, Вышки Бойко превратились в металлолом, а украинский экспорт может восстановиться. А россияне ничего не получат.

Это соглашение не предусматривает перемирия. Оно не касается ситуации на суше. Так же как и не должна влиять на это соглашение ужасная трагедия в Виннице. Потому что выстрел по Виннице — это провокация Путина. И нет ничего глупее, чем повестись на нее и выйти из переговоров, которые выгодны нам, а не выгодны Путину. Это главное. Еще раз и еще раз мы должны повторять. Разблокирование портов выгодно Украине и ничего не дает России.

Является ли это соглашение фактом? Нет. Оно еще может сорваться. Продержится не долго, потому что россияне могут пойти на провокации. Опять-таки, потому что у них нет никакого интереса допустить экспорт украинской продукции. И они могут играть роль тех, кто хочет добиться компромисса. Но это никак не влияет на текущую оценку этого потенциального соглашения.

Нет зрады. Расходимся…

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