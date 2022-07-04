Япония может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину 4 июля, 13:43 В Японии идут дискуссии о конституционной реформе, которую спровоцировало вторжение РФ в Украину (Фото:Roméo A./Unsplash)

Япония может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину.

Как сообщает Nikkei, речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.

Дебаты о том, стоит ли пересмотреть конституцию, усиливаются на фоне подготовки к выборам в верхнюю палату парламента, которые должны состояться уже 10 июля.

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Чтобы запустить процесс конституционной реформы, ее сторонники — Либерально-демократическая партия, Комэйто, Ниппон Исин и Демократическая партия —должны получить две трети голосов в верхней и нижней палатах парламента.

Согласно последним опросам Nikkei, партии, поддерживающие изменение документа, скорее всего, преодолеют этот порог.

В прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида заявил, что конституционная реформа является «неотложным вопросом». Он добавил, что Сейм также должен работать над созданием возможностей для общественности сделать выбор за как можно меньшее время.

«Обсуждение конституции всегда велось с точки зрения того, что Япония не должна стать виновником войны. Но после недавнего вторжения России в Украину, я считаю, что растет понимание того, что если применение силы Японией будет слишком ограничено, то Япония станет жертвой», — пояснил дискуссии профессор японского университета Такеши Иноуэ.

В мае опрос, проведенный общественной вещательной компанией NHK, показал, что 35% выступают за необходимость изменить конституцию, 19% заявили, что в этом нет необходимости, а 42% не смогли ответить.

ЛДП предлагает добавить в конституции четкое упоминание о Силах самообороны и мерах самообороны, сохранив при этом нынешние положения статьи 9. Отдельно партия хочет укрепить возможности Сейма и Кабинета министров по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Среди противников поправок — Конституционно-демократическая партия Японии (КДП) — крупнейшая оппозиционная партия, а также Японская коммунистическая партия и Социал-демократическая партия. Некоторые из них утверждают, что реформа может привести к большей милитаризации.

Отмечается, что даже при наличии достаточной поддержки в парламенте, поправки также потребуют поддержки простого большинства на общенациональном референдуме.

Япония не меняла свою конституцию с 1947 года с момента ее вступления в силу.

Статья, в отношении которой идут дискуссии, гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права нации и от угрозы или применения силы как средства разрешения международных споров».

В ней также уточняется, что «сухопутные, морские и воздушные силы, а также другой военный потенциал никогда не будут поддерживаться».

С начала полномасштабного вторжения России Япония ввела санкции против Москвы, а также оказывает Украине гуманитарную поддержку.

Также Министерство иностранных дел Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией.

Такое определение содержится в новом выпуске Синей книги из дипломатии — правительственном справочнике о внешней политике страны, которое МИД страны ежегодно издает с 1957 года.

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