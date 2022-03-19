Россию раскритиковали на заседании Совбеза ООН за «отчаянную» попытку распространять фейки о биологическом оружии 19 марта, 08:14 Цей матеріал також доступний українською Совбез ООН (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

18 марта на заседании Совета Безопасности ООН Россию раскритиковали за распространение ложной информации о якобы существовании программы по разработке биологического оружия в Украине.



Экстренное заседание было созвано Россией. Она утверждает, что США якобы поддерживают и финансируют программу по созданию биологического оружия в лабораториях в Украине.

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США в очередной раз отвергли эти обвинения, назвав их дезинформацией и пропагандой. В Вашингтоне считают, что Россия распространяет ложные утверждения о биологическом оружии, чтобы оправдать начало атаки на Украину.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что США «с гордостью» сотрудничают с лабораториями в Украине для проведения медицинских исследований, пишет New York Times.

«Россия неоднократно обвиняла другие страны в тех самых нарушениях, которые она планирует совершить. Мы по-прежнему считаем, что Россия может планировать использование химических или биологических веществ против украинского народа», — заявила она.

Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметила, что организации не известно о «какой-либо программе по биологическому оружию» в Украине.

Постпред Великобритании в ООН и другие страны заявили, что РФ предпринимает «отчаянную» попытку продвигать ложные нарративы, чтобы отвлечь внимание от ее изоляции после начала неспровоцированной войны против Украины.

Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Совбез ООН уже выслушал от российского постпреда «тираду из причудливых теорий заговора» о биологическом оружии на заседании неделю назад.

«Таких лабораторий нет ни у границы с Россией, ни где-либо», — заявила постпред США, которую цитирует сайт ООН.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Россия может сфабриковать обстоятельства для оправдания использования химического оружия.

Белый дом предупреждает Россию о последствиях за применение химического или биологического оружия против Украины.

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