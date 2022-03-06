Джонсон представил шесть пунктов ответа на полномасштабное вторжение России в Украину 6 марта, 04:05 Цей матеріал також доступний українською Джонсон призвал к дипломатическим путям деэскалации (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие государства присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение России в Украину.



Как сообщает Reuters, речь идет о создании международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержке ее самообороны, максимальном экономическом давлении на Москву.

Британский лидер также призвал к дипломатическим путям деэскалации с полным участием правительства Украины, усилению безопасности в европейско-атлантическом регионе и прекращению «ползучей нормализации» действий России в Украине. По его словам, агрессия президента РФ Владимира Путина должна потерпеть неудачу, и это должно быть видно.

«Недостаточно выразить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку — мы должны защитить его от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы», — говорится в заявлении Джонсона.

Отмечается, что Великобритания планирует быстро ввести санкции в отношении российских бизнесменов посредством новых правовых мер, которые будут направлены в парламент 7 марта.

Ранее Джонсон заявил, что Запад продолжит наращивать санкционное давление на РФ, пока не прекратится российская военная агрессия против Украины.



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