«Мир поворачивается спиной к Путину». Джонсон заявил, что Запад будет ужесточать санкции, пока РФ не прекратит войну против Украины 5 марта, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад продолжит наращивать санкционное давление на РФ, пока не прекратится российская военная агрессия против Украины.

Политик начал свое обращение к украинцам в Британии и соседних странах на украинском языке. Он назвал военные действия РФ на территории Украины «мерзостью».

«Я даже не могу представить, что вы сейчас переживаете, или гнев и горе, которые вы должны испытывать, потому что все, что вы знаете и любите, так необъяснимо и жестоко разбито», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас мир «поворачивается спиной» к президенту РФ Владимиру Путину и его режиму и заявил, что восхищается храбростью и спокойствием лидера Украины Владимира Зеленского, героизмом и решимостью украинцев. По мнению британского премьера, глава Кремля «серьезно просчитался».

«Цивилизованный мир единый в своей решимости противостоять его [Путину] варварству, а мужество и неповиновение украинского народа перед лицом этой несправедливой и неоправданной агрессии трогает сердца всего мира», — сказал он.



Джонсон подчеркнул: США и ЕС будут наращивать санкции против РФ, если агрессия с ее стороны против Украины не прекратится.

Ранее премьер Британии заявил, что считает действия главы Кремля в отношении Украины военным преступлением. 1 марта Великобритания ввела новые санкции против РФ. Они включают экономические ограничения против фининститутов и запрет на заход российских судов в порты страны.



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