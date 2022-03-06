Зеленский обсудил с Байденом финансовую помощь и санкции против РФ

6 марта, 03:04
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский вновь провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, обсудив войну России против Украины.

«В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с президентом США. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ», — заявил Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500261389935517700

В Белом доме сообщили, что Байден выразил обеспокоенность ситуацией с Запорожской АЭС и поприветствовал решение Visa и Mastercard ограничить работу в РФ.

6 марта — одиннадцатый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 10000 человек личного состава.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Джо Байден Владимир Зеленский Война России против Украины

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