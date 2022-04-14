200 бронетранспортеров, 11 вертолетов, 300 беспилотников, В Пентагоне рассказали, какое вооружение передадут Украине 14 апреля, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

США в рамках пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.

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На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

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«Часть этой помощи — новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть — новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся», — заявил он.

Также Украина должна получить восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для защиты побережья.

Кроме того, в список включены медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 Клеймор.

Ранее в среду президент США Джо Байден объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 800 млн долларов, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.



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