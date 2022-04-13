Еще рано вздыхать с облегчением. Американский философ Фрэнсис Фукуяма — о том, что должно стать целью № 1 США в Украине 13 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Фрэнсис Фукуяма: Меняются требования к военной и экономической помощи Украине (Фото:НВ)

Известный американский философ Фрэнсис Фукуяма рассуждает о том, как Запад может помочь Украине преодолеть созданный войной кризис и восстановить экономику страны

С момента моего относительно оптимистичного материала за 10 марта не произошло ничего, что принципиально бы противоречило этому анализу. Средства массовой информации начали признавать значительные успехи, достигнутые украинскими войсками неделю назад, когда россияне начали уходить из районов, окружающих Киев. Вы больше не слышите бесконечные лживые утверждения о том, что русские неизбежно раздавят украинцев, хотя в репортажах по-прежнему слишком много внимания уделяется российскому нарративу о том, что они просто перегруппировываются, а вовсе не терпят унизительное поражение.

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Меняются требования к военной и экономической помощи Украине. Недавно у меня была сессия с большой группой бизнес-лидеров из Украины, организованная Центром международного частного предпринимательства (CIPEGloba).Прежде всего, самое замечательное — это сама возможность быть на связи в Zoom с несколькими десятками бизнесменов, рассеянных по всей Украине, что говорит о способности этой страны оставаться в контакте с внешним миром, несмотря на войну. Но они обратили внимание на настоящий кризис, которому мы в Соединенных Штатах и ​​в НАТО не уделяем должного внимания.

Этот кризис связан с блокадой, которую Россия ввела в отношении украинского экспорта, контролируя большую часть побережья Черного моря. Как ясно показала Всемирная продовольственная программа, Украина (наряду с Россией) является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, и многие развивающиеся страны столкнулись с острым продовольственным кризисом, потому что из портов Украины ничего не может выйти. После нападений на Херсон и осады Мариуполя только Одесса остается открытым крупным портом, но российский военно-морской флот успешно остановил там все судоходство.

Один из моих собеседников заметил, что железная дорога никак не может компенсировать перевозки, остановленные морской блокадой. Железнодорожные колеи, идущие в Румынию и в остальную Европу, несопоставимы с объемом товаров, которые можно отправить по железной дороге — он составляет лишь ничтожную долю того, что может быть отправлено по морю. Даже если реализуется самый оптимистичный сценарий, когда Россия отойдет на позиции, которые она занимала до 24 февраля, экспортная блокада все равно будет действовать. (До вторжения я думал, что стратегия Путина на самом деле будет заключаться в медленном экономическом удушении Украины, а не в тотальном вторжении).

Украинской инфраструктуре нанесен ущерб на сотни миллиардов долларов

Мысли о долгосрочной экономической жизнеспособности Украины также заставляют изменить требования к военной поддержке. Мои собеседники признали тот факт, что создание бесполетной зоны нереально, учитывая вероятность того, что это приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией. Насущные военные нужды Украины теперь связаны с обычными вооружениями и боеприпасами, нехватка которых застала НАТО врасплох. Конечно, есть острая необходимость в более совершенных наземных средствах ПВО, которые обсуждаются последние пару недель. Администрация Байдена, наконец, объявила о плане начать поставки танков и другой тяжелой техники в Украину, чтобы позволить Киеву и в дальнейшем развивать достигнутую динамику.

Однако если мы думаем об открытии Черного моря для украинского судоходства, возможны и другие виды помощи. Украинцы недавно потопили российский военный авианосец «Орск», пришвартованный в Бердянске на Азовском море, одной из его собственных баллистических ракет.

Страны НАТО располагают различными противокорабельными ракетами, которые могут быть запущены по российским морским целям в территориальных водах Украины с территории Украины. (Эти же системы могли бы быть полезны для борьбы с артиллерией дальнего действия и ракетами, используемыми против украинских городов).

Они также могут быть использованы для поражения российских тыловых баз в Крыму (который, между прочим, большая часть мира до сих пор признает суверенной украинской территорией). Кстати, ракета, попавшая по Львову, была запущена из Севастополя в Крыму.

Кроме того, западные военно-морские силы могут начать сопровождение украинских и других кораблей в Одессе и выходе из нее при переходе из украинских территориальных вод в международные воды Черного моря. Я не знаю, какие военно-морские силы там сейчас есть у НАТО, но я предполагаю, что они там имеются. Турция воспользовалась своими полномочиями в соответствии с Конвенцией Монтрё, чтобы заблокировать движение военных кораблей через турецкие проливы, но это может быть предметом переговоров.

Мы должны начать думать о восстановлении экономики Украины уже сейчас. Украинской инфраструктуре нанесен ущерб на сотни миллиардов долларов и до сих пор мы наблюдали резкое падение производства.

Если в части военных операций для Украины все пойдет хорошо, мы должны быть осторожны — не стоит вздыхать с облегчением и считать, что страна уже вне опасности. Уже поднимался вопрос о военных репарациях с предложениями о том, чтобы международное сообщество перенаправило часть замороженных активов России на восстановление Украины. Сомневаюсь, что это было бы законно, но, безусловно, это было бы оправдано с моральной точки зрения.

Перевод НВ

Впервые напечатано на americanpurpose.com

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