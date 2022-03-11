Слабое место Вашингтона. Байден постоянно опасается спровоцировать Путина, чем усугубляет фиаско — The Wall Street Journal 11 марта, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден лично наложил вето на поставку самолетов, опасаясь спровоцировать военный конфликт с Россией.

Об этом пишет The Wall street Journal в совместной редакторской колонке.



«Решение США отказать Украине в поставках польских истребителей МиГ-29 оказалось еще хуже, чем мы писали в четверг. Белый дом теперь подтверждает, что решение было принято президентом Байденом, который наложил вето на поставку самолетов, чтобы не спровоцировать Путина и не привести к эскалации войны», — пишет редакция.



По их мнению, американский лидер пользовался логикой, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует русских, а 28 самолетов спровоцирует. В этом трудно найти разницу, особенно когда Пентагон говорит, что украинцам не нужны самолеты, потому что их другое оружие более эффективно.



В WSJ указывают на то, что подобная позиция Байдена — это фиаско, которое сигнализирует Путину о серьезной проблеме в НАТО. Кроме того, президент США подчеркивает, что не собирается отправлять солдатов НАТО в Украину по причине боязни перед эскалацией войны с Россией. И объясняет президенту РФ, о чем тому не стоит беспокоиться.



«Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет русским сдерживать США», — говорится в статье.

Такая риторика становится шаблоном поведения главнокомандующего, подчеркивает редакция, напоминая, что в Афганистане Байден потребовал военных быстро покинуть страну до конкретного числа чтобы не спровоцировать талибов, захвативших власть. Результатом такого решение стало американское унижение, которое, возможно, повлияло на решение Путина вторгнуться в Украину.



WSJ приводит еще один довод слабости Байдена: В этом месяце администрация [США] приостановила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выступил с намеком на ​​ядерную угрозу. «Испытание не имело никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон Байдена все равно остановил его. Это еще один удар по авторитету сдерживания США», — пишет издание.



Тем временем, делают вывод журналисты, Путин в любом случае усиливает свою атаку на Украину.

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