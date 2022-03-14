Байден может посетить Европу в ближайшее время — CNN

14 марта, 18:36
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Президент США Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Президент США Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

В Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу, сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Визит Байдена, связанный с полномасштабным вторжением России в Украину, может состояться в ближайшее время. До этого Европу посетили несколько высокопоставленных представителей США, в том числе вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

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13 февраля, до начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский приглашал Байдена в Украину. Он говорил, что его приезд в Киев «будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Джо Байден Белый дом CNN Украина-США Война России против Украины

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