Байден может посетить Европу в ближайшее время — CNN 14 марта, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

В Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу, сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Визит Байдена, связанный с полномасштабным вторжением России в Украину, может состояться в ближайшее время. До этого Европу посетили несколько высокопоставленных представителей США, в том числе вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

13 февраля, до начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский приглашал Байдена в Украину. Он говорил, что его приезд в Киев «будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».

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