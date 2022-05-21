Президент США Байден подписал закон о выделении $40 млрд Украине 21 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов для помощи Украине в войне с Россией.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«В субботу, 21 мая 2022 года, Президент подписал закон: HR 7691. Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине, 2022, предусматривающий дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и предоставления ей помощи», — говорится в сообщении.

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Напомним, 19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.



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