Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая, 22:12 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден подписывает законопроект о программе ленд-лиза для Украины, 9 мая 2022 года (Фото:Angela Perez / Twitter)

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез в Twitter. О подписании стало известно в 22:12 по киевскому времени.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку в борьбе за свободу и будущее Украины:

«Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад».



«Спасибо нашим союзникам, вместе победим рф», — написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

В документе идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.



Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.



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