Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на своей странице в X.

Во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, министр напомнил, что «мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т. д. ».

В соответствующем заявлении на сайте Минобороны, Брекельманс отметил, что российская воздушная кампания террора «в последнее время достигает новых уровней», поскольку «цель России проста — сломать несокрушимый украинский народ».

«Мы не можем этого допустить. Поэтому мы хотим сделать существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону для Украины. Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим Россию сесть за стол переговоров», — отметил министр.

Брекельманс сообщил, что сейчас проводятся консультации с США и другими союзниками по американской инициативе поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. По его словам, «важно, чтобы свой вклад сделала вся Европа».

«Украина защищает линию фронта против российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, это сразу создаст большую угрозу для остальной Европы и НАТО», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что обеспечение противовоздушной обороны является важным приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.

«Кроме системы Patriot, правительство страны также передало 24 истребителя F-16 и соответствующие боеприпасы и запасные части, несколько зенитных пушек и системы I-HAWK. Также наша страна предоставляет Украине радары для обнаружения дронов и морские суда со средствами противовоздушной обороны», — напомнили в ведомстве.

Инфографика: NV

Германия и Норвегия объявили о готовности сделать совместный вклад в поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине 17 дополнительных систем Patriot. По его словам, расходы на вооружение покроют союзники по НАТО.

В понедельник, 21 июля, во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.