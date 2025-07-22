Германия и Норвегия объявили о готовности сделать совместный вклад в поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины .

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стьоре, передает NRK.



«Украине нужна наша поддержка. США готовы поставлять вооружение, при участии европейских партнеров. Германия и Норвегия сделают важный вклад», — подчеркнул Мерц.

Йонас Стьоре подтвердил финансовое участие Норвегии в этом процессе, однако отметил, что окончательное соглашение еще не достигнуто. По словам премьера, Германия имеет две системы Patriot, которые готова передать Украине, но Берлин требует гарантий их оперативного замещения со стороны США.

Стьоре подчеркнул необходимость четкого понимания сроков поставки: «Когда все будет согласовано — а я надеюсь, что это произойдет скоро — Норвегия готова разделить расходы».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине 17 дополнительных систем Patriot. По его словам, расходы на вооружение покроют союзники по НАТО.

В понедельник, 21 июля, во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.