Украина может получить 17 пусковых установок Patriot , которые ранее были предназначены для Швейцарии. Пентагон предупредил Берн о задержке поставки систем, пишет Defense Express .

В частности, речь идет о пяти батареях Patriot, которые должны были поступить в Швейцарию в 2026 году. О переносе сроков поставки сообщил Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) Швейцарии.

Реклама

Системы Patriot Швейцария должна была получить в рамках контракта, который был согласован еще в 2021 году.

Согласно контракту, Швейцария должна получить 17 пусковых установок Patriot. В поставку также входят 70 зенитных ракет GEM-T, пять радаров AN/MPQ-65, шесть систем обмена информацией MIDS-LVT и пять командных пунктов AN/MSQ-132.

Как отмечает Defense Express, вероятно, каждая из пяти батарей Patriot включает по три пусковые установки. Еще две установки могли быть закуплены для резерва.

Пока неизвестно, как именно США планируют решать бюрократические и юридические вопросы, связанные с передачей Украине зенитно-ракетных комплексов, которые были заказаны для Швейцарии, пишет издание.

Однако возможность получить даже 17 пусковых установок, которые могут включать пять батарей, и примерно 140 зенитных ракет очень важна для Украины, которую постоянно атакует Россия.

Однако остается важный вопрос — как сама Швейцария отреагирует на планы США передать ее заказанные системы Украине. Стоит учесть, что еще в августе 2024 года комиссия Минобороны Швейцарии советовала отказаться от нейтралитета из-за ядерных угроз со стороны России. Там отмечали, что Кремль стал системной угрозой даже для такой нейтральной и отдаленной страны в Европе, отмечают аналитики.

17 июля в Минобороны Швейцарии заявили, что Министерство обороны США сообщило об изменении очередности поставки систем Patriot, чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны. Из-за этого Швейцария получит свои комплексы позже. Решение приняли для того, чтобы страны, которые передают Украине свои системы вооружения, могли быстрее закупить новые.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Инфографика: NV

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.