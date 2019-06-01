Трамп пригласил Зеленского в США — СМИ Вчера, 09:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает Зеркало недели.

По информации издания, приглашение от Трампа Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи «состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе», а также «о реальных бизнес-проектах».

Напомним, что первый зарубежный визит Зеленский осуществит в Брюссель 4−5 июня.

МИД Украины также готовит визит Зеленского в Берлин во второй половине июня.