Баканов поехал в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.
Об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.
Отмечается, что визит состоится по приглашению американской стороны и имеет целью ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.
Во время беседы со специальным помощником Президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсуждались практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.
«Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США», - подчеркнул и.о. главы СБУ.
«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению Президента США Дональда Трампа», - сказано в сообщении.
Во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства.
Также Баканов отметил приверженность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.
Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.
Член Палаты представителей, Сопредседатель Украинского Конгресса госпожа Марсия Каптур во время встречи с Иваном Бакановым отметила поддержку Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.