Баканов поехал в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон Сегодня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Служба безопасности Украины / Facebook Служба безопасности Украины / Facebook

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Отмечается, что визит состоится по приглашению американской стороны и имеет целью ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Во время беседы со специальным помощником Президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсуждались практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

«Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США», - подчеркнул и.о. главы СБУ.

«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению Президента США Дональда Трампа», - сказано в сообщении.

Во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства.

Также Баканов отметил приверженность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.

Член Палаты представителей, Сопредседатель Украинского Конгресса госпожа Марсия Каптур во время встречи с Иваном Бакановым отметила поддержку Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.