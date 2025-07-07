Бродский рассказал, что визиты паломников-хасидов в Украину «во время войны проходили гладко» (Фото: Facebook/IsraelinUkraine)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль готов принять президента Украины Владимира Зеленского в любой момент.

В комментарии для РБК Украина Бродский рассказал, что Зеленский планировал приехать в Израиль в конце 2023 года, однако тогда его визит был отложен.

«Мы надеемся, что он состоится. Мы готовы принять Зеленского в любой момент. Решение зависит от него. Пока нет каких-то конкретных дат», — сказал посол.

Бродский также рассказал, что визиты паломников-хасидов в Украину «во время войны проходили гладко».

«И нужно отдать должное украинским силам поддержания порядка — полиции и представителям Госпогранслужбы — которые сделали все для того, чтобы паломничество прошло спокойно. Надеюсь, что в этом году все пройдет так же», — добавил он.

Посол предположил, что в этом году ожидается не меньше паломников, чем в прошлом году, возможно, даже больше.

Ранее Бродский заявил, что Израиль все же передавал оружие Украине, несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива.

4 мая газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США писала, что Украина может получить еще две системы ПВО Patriot, одну из них из Израиля.