Простой урок Израиля для Украины

Вернусь еще раз к впечатляющему экономическому превосходству маленького (по населению и территории) Израиля над многолюдным Ираном. Что вам никогда не расскажут марксисты, дирижисты и протекционисты?

Израиль — один из самых ярких примеров того, как либерализация экономики может изменить судьбу страны. В 1960−70-х годах Израиль придерживался социалистической и протекционистской модели: импорт ограничивался высокими пошлинами, ключевые секторы контролировались государством, а экономическое планирование осуществлялось централизованно.

Это впоследствии привело к инфляции, бюджетным и торговым дефицитам и неэффективности. К началу 1980-х Израиль был на грани экономической катастрофы — инфляция достигла более 400% в год. Соотношение долга к ВВП выросло сверх 200% к началу 1980-х годов. Протекционистская, огосударствленная модель подавляла производительность во многих секторах.

«Таково было состояние экономики Израиля в течение того времени, которое экономисты часто называют „потерянным десятилетием“ Израиля, с середины 1970-х до середины 1980-х годов», — пишут Дан Сенор и Сол Сингер в известной книге Start-up Nation.

Именно либеральная экономика обеспечила динамику и инновации

Переломным стал 1985 год, когда (благодаря, среди прочих, легендарному профессору Стэнли Фишеру, который умер недавно, в мае 2025) Израиль взял курс на либерализацию: они урезали бюджетные расходы, открылись для импорта, начали приватизацию и сняли контроль над ценами. Сначала это было болезненно: уровень бедности вырос, появилось неравенство. Но уже в 1990-х Израиль вышел на новую экономическую траекторию — рост ВВП, стабильная макроэкономика и развитие высокотехнологичных экспортных секторов.

Именно благодаря либеральным реформам Израиль превратился в «start-up nation». Защищенные ранее сектора (текстиль, пищевая промышленность) утратили приоритет, зато расцвели инновационные отрасли — ІТ, медицинские технологии, оборонные стартапы. Частные инвестиции, венчурный капитал и глобальные рынки стали новыми драйверами роста. Там, где государство когда-то пыталось все контролировать, оно теперь создает условия для предпринимательства и экспорта.

Урок Израиля прост: долгосрочное процветание приходит не от изоляции или госконтроля, а от открытости, конкуренции и экономической свободы. Именно либеральная экономика обеспечила динамику, инновации, глобальную интеграцию и как результат — нынешнее преимущество Израиля.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора