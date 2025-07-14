Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, Киев, 14 июля, 2025 год (Фото: Андрей Ермак / Telegram)

В Украину с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США по вопросам Украины и страны-агрессора России Кит Келлог.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход», — написал Ермак в своем Telegram-канале, публикуя кадры встречи Келлога на вокзале в Киеве.

11 июля Кит Келлог сообщил, что прибудет в Киев в понедельник, 14 июля, и будет находиться в столице в течение недели.

В прошлый раз Келлог посещал Киев 19 февраля.

9 июля Зеленский встретился с Келлогом в Риме. Спецпредставитель президента США входил в состав американской делегации, которая принимала участие в Международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в столице Италии 10−11 июля.

Президент Украины сообщил, что во время встречи с Келлогом обсудил поставки оружия и усиление ПВО. По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.