Действительно ли изменилась риторика президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина и что в течение семи дней в Украине будет делать его спецпредставитель Кит Келлог, в интервью Radio NV рассказал руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

— В Financial Times тоже заметили, что Трамп изменил риторику в отношении России и в отношении Путина, она стала более жесткой. Но журналисты пишут, что европейские партнеры сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США отныне займет проукраинскую позицию. Что вы думаете об этой более жесткой риторике Трампа в отношении России, и, соответственно, более мягкой в отношении Украины?

— В этом случае, что не часто у меня бывает, но я согласился бы с мнением журналистов, которые пишут о том, что это может быть определенным хорошим сигналом. Но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день.