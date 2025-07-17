Адвокаты Шабунина подают заявление в СБУ о разглашении данных о его месте службы

Адвокаты антикоррупционера и военнослужащего Виталия Шабунина подадут заявление в Службу безопасности Украины. Сторона защиты требует расследовать разглашение в суде места его службы.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

В сообщении говорится, что прокуроры в зале суда публично огласили место службы Виталия — название части и село. Также, по данным Центра, сторона обвинения рассказала в суде, что подразделение, в котором служит Шабунин, «время от времени может выполнять задачи на линии боевого столкновения».

В организации добавили, что текст подозрения со всеми личными данными Шабунина был опубликован в сети еще до оглашения подозрения в зале суда.

«Государственная карательная машина нагло сливает и открывает все документы из дела, в том числе характер и локацию службы Виталия, повышая опасность перед врагом для него и собратьев. Есть высокий риск, что россияне целенаправленно попытаются физически ликвидировать Шабунина для усиления внутренней розни в стране», — говорится в заявлении Центра по противодействию коррупции.

Там заявили, что адвокаты Шабунина подают заявление в СБУ «с требованием расследовать преступления о разглашении информации по уголовному производству о месте и характере службы сержанта Шабунина».

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.