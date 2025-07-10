В Венгрии заявили о смерти жителя Закарпатья после избиения в ТЦК: Будапешт вызвал украинского посла

По версии венгерской стороны, мужчина мог умереть после избиения представителями украинского ТЦК, сообщает издание Telex со ссылкой на заявление парламентского госсекретаря МИД Венгрии Левенте Мадяра.

«Согласно сообщениям, украинские военные комиссары избили мужчину железным прутом после того, как захватили его, затолкали в фургон и отвезли в военкомат. Родственникам в Венгрии сказали, что все в порядке, но впоследствии мужчина умер от полученных травм. Венгр погиб в Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы искренне сочувствуем семье и выражаем им нашу поддержку», — утверждает чиновник.

Как пишет венгерское издание Híradó.hu, речь идет о С. Иосифе, жителе Закарпатья, который, по предварительным данным, умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого.

Издание Mandiner.hu приводит слова знакомых погибшего, которые подтверждают, что тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Журналисты также приводят несколько возможных версий событий. Согласно одной из них, после избиения мужчину отправили в тренировочный лагерь, где он потерял сознание. Позже его якобы перевели в психиатрическую больницу в Берегово, где он умер.

По другой версии, мужчина сам попросил о госпитализации в военное психиатрическое учреждение, чтобы избежать мобилизации, и до определенного момента чувствовал себя удовлетворительно. Однако впоследствии внезапно потерял сознание. Вероятной причиной смерти, согласно этой версии, стал тромбоз, вызванный гематомой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию на своей Facebook-странице.

«Выражаю искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительной мобилизации в Украине. Мы с вами в эти тяжелые часы», — заявил Орбан.

В свою очередь командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что военнослужащий Иосиф Иосифович Шебештень был мобилизован в ряды ВСУ 14 июня 2025 года на законных основаниях после прохождения медицинской комиссии, которая признала его годным к службе. На следующий день его направили в одну из воинских частей, где он начал подготовку.

Впрочем, уже 18 июня военнослужащий самовольно покинул воинскую часть без оружия. Этот факт зафиксирован в акте служебного расследования, добавили в командовании.

Отмечается, что 24 июня Шебештень самостоятельно обратился в приемное отделение Береговской центральной районной больницы, где ему установили диагноз — острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное психиатрическое учреждение в городе Берегово, а во время первичного медицинского осмотра телесных повреждений не обнаружили.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, которая наступила 6 июня, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии», — говорится в сообщении.

В командовании Сухопутных войск категорически отвергли любые предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ.