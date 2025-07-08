В Харьковской области 71-летняя женщина заявила об избиении во время мобилизации ее сына, в ТЦК отреагировали

Женщина из Харьковской области заявила об избиении во время мобилизации ее сына (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

71-летняя жительница города Мерефа в Харьковской области заявила, что «неизвестные лица в военной форме» нанесли ей телесные повреждения во время мобилизации ее сына. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители отметили, что во вторник, 8 июля, получили сообщение о доставке в медучреждение 71-летней женщины с ушибами.

Они выехали по вызову и опросили потерпевшую. Как отметили правоохранители, женщина отказалась от госпитализации, зато подала заявление в полицию, в котором заявила об избиении «неизвестными лицами в военной форме».

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование.

Накануне в Сети распространили видео, на котором видно, как женщина пытается остановить микроавтобус. Telegram-канал Харьков life пишет, что работники ТЦК посадили парня в машину и начали ехать. В это время женщина начала бежать за автомобилем, а потом потеряла сознание и упала.

На инцидент отреагировали в Харьковском областном ТЦК и СП. Там отметили, что во время работы группы оповещения у гражданина проверили документы и предложили пройти в один из районных ТЦК для уточнения данных и получения направления для прохождения ВВК. Мужчина, как заявляют в территориальном центре комплектования, без конфликта пошел к автомобилю.

Однако через несколько минут подъехал легковой автомобиль, из которого вышла пожилая женщина. Она представилась матерью мужчины и начала кричать и препятствовать движению машины. В ТЦК заявили, что женщину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В территориальном центре комплектования также утверждают, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Там также заявили, что «инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье».