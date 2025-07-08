В Харьковской области 71-летняя женщина заявила об избиении во время мобилизации ее сына, в ТЦК отреагировали

8 июля, 23:14
Поделиться:
Женщина из Харьковской области заявила об избиении во время мобилизации ее сына (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Женщина из Харьковской области заявила об избиении во время мобилизации ее сына (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

71-летняя жительница города Мерефа в Харьковской области заявила, что «неизвестные лица в военной форме» нанесли ей телесные повреждения во время мобилизации ее сына. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители отметили, что во вторник, 8 июля, получили сообщение о доставке в медучреждение 71-летней женщины с ушибами.

Они выехали по вызову и опросили потерпевшую. Как отметили правоохранители, женщина отказалась от госпитализации, зато подала заявление в полицию, в котором заявила об избиении «неизвестными лицами в военной форме».

Реклама

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование.

Читайте также:
ТЦК могут частично перейти на дистанционный формат из-за ударов РФ

Накануне в Сети распространили видео, на котором видно, как женщина пытается остановить микроавтобус. Telegram-канал Харьков life пишет, что работники ТЦК посадили парня в машину и начали ехать. В это время женщина начала бежать за автомобилем, а потом потеряла сознание и упала.

На инцидент отреагировали в Харьковском областном ТЦК и СП. Там отметили, что во время работы группы оповещения у гражданина проверили документы и предложили пройти в один из районных ТЦК для уточнения данных и получения направления для прохождения ВВК. Мужчина, как заявляют в территориальном центре комплектования, без конфликта пошел к автомобилю.

Читайте также:
Во Львове умер 31-летний мобилизованный, который выпал из кузова грузовика по дороге на полигон

Однако через несколько минут подъехал легковой автомобиль, из которого вышла пожилая женщина. Она представилась матерью мужчины и начала кричать и препятствовать движению машины. В ТЦК заявили, что женщину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В территориальном центре комплектования также утверждают, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Там также заявили, что «инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье».

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Харьковская область Мерефа Избиение ТЦК ТЦК и СП Военнообязанные Мобилизация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies