В Еврокомиссии заявили, что Венгрия имеет минимальный прогресс в вопросе верховенства права

В Европейской комиссии во вторник, 8 июля, заявили, что Венгрия практически не достигла прогресса в решении вопросов, которые привели к откату демократии и верховенства права.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, сообщает агентство Associated Press (AP).

В разделе, посвященном Венгрии, среди недостатков было отмечено беспокойство относительно финансирования партий, тайного наблюдения, плюрализма СМИ, чрезмерного использования правительством чрезвычайных полномочий, а также давления на судей и членов гражданского общества.

Как добавляет AP, единственным положительным моментом было отмечено «значительный прогресс» в повышении заработной платы судей, прокуроров и других работников юридической сферы. Однако в отчете сказано, что это было сделано без должного учета «европейских стандартов вознаграждения для системы правосудия».

«Мы глубоко разочарованы тем, что не можем сообщить о дальнейшем прогрессе в выполнении рекомендаций, которые были предоставлены в прошлом году», — сказал Макграт.

Он добавил, что Еврокомиссия готова к «дальнейшим шагам в отношении Венгрии, если это будет необходимо».

21 мая Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию венгерских судей писало, что запланированный Орбаном законопроект против финансирования общественных организаций и СМИ нарушает верховенство прав.

15 марта Орбан во время речи в Будапеште пообещал уничтожить СМИ и неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, назвав их «теневой армией», которая служит Европейскому Союзу и «либеральной американской империи».

Ранее в Венгрии парламент проголосовал за поправку к Конституции, которая запрещает собрания в поддержку ЛГБТК+, против которой в стране происходят массовые протесты. Протестующие и правозащитники обвинили власти в попытке ограничить права человека.