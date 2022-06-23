Великобритания готова помочь разминировать побережье Украины — Джонсон 23 июня, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Великобритания готова предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых по Черному морю.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон, сообщает Reuters.

По его словам, вопросы разблокировки «зернового коридора» решаются на международном уровне.

«Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать», — отметил Джонсон.

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При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, он положительно ответил на вопрос о помощи в разминирование.

«Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу», — добавил Джонсон.

Операция по разминированию Черного моря может стать самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Предполагается, что работы займут несколько месяцев.

22 июня спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.

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