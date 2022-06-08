«Минимум три преступления». Посол Украины в Турции объяснил, как вышло, что Анкара покупает украденное РФ зерно 8 июня, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что украденное у Украины зерно РФ завозит в эту страну по поддельным документам (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио НВ объяснил, как получилось, что Анкара покупает украденное Россией у Украины зерно.

Боднар объяснил, что в Турцию зерно из Украины завозят «по совсем другим документам, где показывается, что это вывоз с территории РФ, что зерно принадлежит какой-то российской компании».

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«То есть у нас сейчас ситуация, когда есть, как минимум, три преступления: первое — кража, второе — незаконное пользование нашими закрытыми портами, третье — вывоз этого зерна по поддельным документам, поскольку на турецкий рынок по документам из Херсона или с территории оккупированного Крыма оно никогда бы не зашло», — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что украинская сторона тесно контактирует с турецкими Министерством иностранных дел и Министерством торговли и «все нас уверяют, что помогут как можно [сильнее], чтобы не допустить таких продаж».

По словам Боднара, для этого украинская сторона должна начать юридические процедуры.

«Мы предложили сейчас Офису генерального прокурора и нашему Минюсту включиться в это дело, возбудить уголовное дело, внести причастных лиц. У нас есть определенные факты [по отношению к людям], которые имеют отношение к этой торговле. [Можно] сделать запрос на то, чтобы их либо доставили в Украину, либо предоставили возможность допросить, и с этого начать юридические процедуры, чтобы наказать виновных в совершении этих преступлений», — рассказал дипломат.

В то же время, он подтвердил, что Турция уже заплатила за зерно, а Россия получила деньги.

«Конечно. Продажа идет. Россия все равно торгует своим зерном, и так же тем краденым, поскольку мы имеем факты завоза в черноморские и средиземноморские порты кораблями, которые использует РФ (некоторые сирийские, часть из них подсанкционные). Конечно, мы будем настаивать на том, чтобы это расследовалось очень правильно и виновные были привлечены к ответственности», — заявил украинский посол в ответ на соответствующий вопрос Радио НВ.

3 июня Боднар заявил СМИ, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое страна-агрессор Россия украла у Украины.

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

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