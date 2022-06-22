Конкретные договоренности о вывозе украинского зерна из заблокированных Россией портов все еще не достигнуты — МИД 22 июня, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Украинское зерно (иллюстративное фото) (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. Однако конкретные договоренности пока не достигнуты, консультации продолжаются.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

«В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности», — заявил он.

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21 июня ряд зарубежных СМИ сообщили, что в Стамбуле на следующей неделе может состояться четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, Турцией и ООН, на которой обсудят план экспорта украинского зерна из Одессы.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.



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