Для защиты от России. Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны Sky Sabre — министр
Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)
Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre, сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес на пресс-конференции, передает Reuters.
«Мы установим в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и около 100 военнослужащих, чтобы выразить Польше поддержку и защитить ее воздушное пространство от любой возможной агрессии со стороны России», — заявил министр.
Великобритания вооружилась Sky Sabre в декабре прошлого года. До этого королевство использовало систему Rapier.
В оборонном ведомстве новую систему ПВО назвали «не имеющей равных в скорости, точности, результативности и захвате цели».
Sky Sabre может одновременно отслеживать до 24 целей, которые ее радар обнаруживает на расстоянии в 120 км. Ее зенитные ракеты весят по 99 кг (всего в установке их восемь) и способны развивать скорость до 2300 миль/час (около 3700 км/час).
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