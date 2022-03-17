Для защиты от России. Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны Sky Sabre — министр 17 марта, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre, сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес на пресс-конференции, передает Reuters.

«Мы установим в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и около 100 военнослужащих, чтобы выразить Польше поддержку и защитить ее воздушное пространство от любой возможной агрессии со стороны России», — заявил министр.

Великобритания вооружилась Sky Sabre в декабре прошлого года. До этого королевство использовало систему Rapier.

В оборонном ведомстве новую систему ПВО назвали «не имеющей равных в скорости, точности, результативности и захвате цели».

Sky Sabre может одновременно отслеживать до 24 целей, которые ее радар обнаруживает на расстоянии в 120 км. Ее зенитные ракеты весят по 99 кг (всего в установке их восемь) и способны развивать скорость до 2300 миль/час (около 3700 км/час).

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