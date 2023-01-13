«Так заканчивают диктаторы». В Стокгольме «повесили» чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту

13 января, 01:57
Поделиться:
Пугало Эрдогана в Стокгольме (Фото:Twitter @realrojkom/via REUTERS)

Пугало Эрдогана в Стокгольме (Фото:Twitter @realrojkom/via REUTERS)

Турция вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме. Пугало президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено вверх ногами.

Об этом сообщает Reuters.

По словам турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

Видео дня

Twitter @realrojkom/via REUTERS
Фото: Twitter @realrojkom/via REUTERS

« Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания», — отметил источник.

Читайте также:

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS) Эрдоган планирует переговоры с Зеленским и Путиным о «гуманитарном коридоре»

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации Комитет Рожавы. На ней чучело, символизировавшее турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

«История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим», — говорится в сообщении представителей Комитета Рожавы в Twitter.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Стокгольм Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X