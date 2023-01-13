«Так заканчивают диктаторы». В Стокгольме «повесили» чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту 13 января, 01:57 Пугало Эрдогана в Стокгольме (Фото:Twitter @realrojkom/via REUTERS)

Турция вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме. Пугало президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено вверх ногами.

Об этом сообщает Reuters.



По словам турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

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Фото: Twitter @realrojkom/via REUTERS

« Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания», — отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации Комитет Рожавы. На ней чучело, символизировавшее турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

«История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим», — говорится в сообщении представителей Комитета Рожавы в Twitter.