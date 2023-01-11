Эрдоган хочет создать коридор для раненых из Украины для лечения в Турции

11 января, 15:52
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По словам Реджепа Эрдогана, с такой инициативой выступил МИД Турции (Фото:Murat Cetinmuhurdar/REUTERS)

По словам Реджепа Эрдогана, с такой инициативой выступил МИД Турции (Фото:Murat Cetinmuhurdar/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненные в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине.

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Такую идею он озвучил в среду, 11 января, во время Международной конференции омбудсменов.

По словам Эрдогана, с соответствующей инициативой выступил спикер Министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер.

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«Шереф сделал предложение: открытие коридора специально для раненых. Мы готовы к этому. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии. Мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем», — заявил турецкий лидер.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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