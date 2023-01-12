Эрдоган планирует переговоры с Зеленским и Путиным о «гуманитарном коридоре»

12 января, 19:04
Поделиться:
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 или 14 января проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, передает A Haber.

По словам омбудсмена, Турция хочет приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, и Эрдоган поддержал его предложение.

«Началась необходимая работа под руководством нашего президента», — добавил он.

Видео дня

Читайте также:

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что речь о специальном гуманитарном коридоре для раненых в результате боевых действий.

Читайте также:
Турции исполняется 100 лет. Столетний юбилей может ознаменовать конец эпохи Эрдогана — The Economist

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сейчас находится в Турции с рабочим визитом. 11 января он встречался с уполномоченной по правам человека страны-террориста РФ Татьяной Москальковой.

Последний раз президент Владимир Зеленский говорил с турецким коллегой 5 января. Они обсудили оккупацию украинской ЗАЭС, обмен пленными между Украиной и РФ, а также зерновое соглашение.

https://www.youtube.com/embed/b5OrFJUZV94
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Переговоры Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X