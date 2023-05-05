В Северном море увеличилось количество кораблей РФ

5 мая, 03:19
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Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

В акватории Северного моря были замечены российские корабли. Норвегия ожидает рост активности РФ в регионе.

Об этом сообщает Nettavisen.

Отмечается, что российские военные суда готовятся к дню победы 9 мая. Сейчас в Северном море действуют несколько кораблей — значительно больше, чем было в последние годы.

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«Май и июнь — напряженный период учений наших и союзных сил обороны. Поэтому мы находимся в периоде, когда ожидается значительная деятельность союзников — и России — на море неподалеку от нас», — отметили норвежские Силы обороны.

В ведомстве добавили, что российские корабли не нарушают закон, поскольку находятся в международных водах.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Норвегия Северное море Война в Украине 9 мая Российские провокации на 9 мая русский корабль парад 9 мая

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