БПЛА над Кремлем. Как Путин боится быть убитым на параде 9 мая — интервью с Фесенко 4 мая, 16:00 NV Премиум Перекрытая Красная площадь в Москве, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Владимир Фесенко, политолог, рассказал в эфире Radio NV, как российский диктатор Владимир Путин боится атак с воздуха и возможности атак против него на московском параде до 9 мая.

— И мы продолжаем разбираться, что это произошло в самом центре над Москвой. <...> Давайте разбирать с вами сейчас это событие с точки зрения, что это было, ваше мнение, конечно, и как россияне это сейчас хотят использовать? Я говорю не используют, а хотят использовать. Потому что здесь есть разница между тем, что они хотят и что получают на выходе. Ваше мнение?

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— Как раз, что хотят использовать. Здесь как раз версий достаточно много, что хотя бы косвенно подтверждает, что всю эту историю, весь этот инцидент могли совершить как сознательную провокацию сами россияне. Хотя и эта версия сейчас наиболее популярна как у нас, так и за рубежом, многие считают, что это была искусственная провокация. Хотя бы потому, что вокруг Москвы, тем более, вокруг Кремля усилена система ПВО. И даже видели в последнее время видео и фото, как ставили дополнительные системы ПВО на крыши Министерства обороны России, на других государственных учреждениях. А тут — Кремль.