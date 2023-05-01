Два самолета и Каспийское море. В Воздушных силах Украины рассказали детали о новом ракетном ударе РФ 1 мая, 08:35 ПВО Украины уничтожила 15 из 18 ракет (Фото:www.facebook.com/PvkZahid?locale=ru_RU)

В понедельник, 1 мая, Россия атаковала Украину из Каспийского моря и Мурманской области, враг выпустил ракеты типа Х-101 и Х-555.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Атаковано из Каспийского моря двумя самолетами ту-160, а также из Мурманской области девять самолетов ту-95. Было выпущено всего 18 ракет. Эти самолеты могут выпускать гораздо больше ракет. Даже один ту-95 может восемь выпустить, а то и больше», - сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, враг использовал ракеты Х-101 и Х-555.

Игнат заявил, что оккупанты ударили бы большим количеством ракет, если бы могли себе позволить.

«Противник отработал тем количеством, которое ему не жалко было выбросить по нашим объектам», — сказал он.

В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о риске ракетных ударов. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Днепре.

Российские оккупанты выпустили по Украине 18 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 15 человек.