В Сенате США пройдут слушания по Украине Сегодня, 09:31 Цей матеріал також доступний українською U.S. Embassy Kyiv /Flickr Слушания откроются докладом Волкера U.S. Embassy Kyiv /Flickr

Во вторник, 18 июня, Комитет по иностранным делам Сената США проведет слушания по Украине.

Как сообщается на сайте комитета, во время слушаний затронут тему прогресса Украины за последние пять лет, а также российскую агрессию.

В 21:30 по киевском времени в Сенате с докладом выступит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Затем сенаторы будут слушать доклад экс-посла США в Украине Джона Хербста, директора проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алины Поляковой и представителя Heritage Foundation Джеймса Карафано.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтонс официальным визитом.

В Администрации главы украинского государства заявили, что такой визит запланирован. Дата поездки пока не определена.