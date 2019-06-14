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Болтон и Волкер сошлись на том, что избрание Зеленского «создает новую возможность мира на Донбассе»

Сегодня, 05:29
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Болтон и Волкер сошлись на том, что избрание Зеленского «создает новую возможность мира на Донбассе» - фото

John Bolton/Twitter

Курт Волкер и Джон Болтон

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон провел встречу со специальным представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, на которой обсуждалось установление мира на Донбассе.

«Сегодня мы встречались с представителем Волкером для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе — ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией. Очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась этим вопросом», — заявил Болтон.

Владимир Зеленский выиграл во втором туре выборов президента, который прошел 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

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Теги:   Владимир Зеленский Донбасс Курт Волкер Джон Болтон США

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