Болтон и Волкер сошлись на том, что избрание Зеленского «создает новую возможность мира на Донбассе»
Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон провел встречу со специальным представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, на которой обсуждалось установление мира на Донбассе.
«Сегодня мы встречались с представителем Волкером для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе — ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией. Очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась этим вопросом», — заявил Болтон.
Владимир Зеленский выиграл во втором туре выборов президента, который прошел 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.