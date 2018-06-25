В ПАСЕ избрали нового президента

Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье.

Решение было озвучено без голосования, поскольку Паскье была единственным кандидатом на эту должность, сообщает Укринформ.

"Под моим председательством Ассамблея будет отстаивать свою честь", - отметила новый президент ПАСЕ.

Она указала на ослабление авторитета Ассамблеи, в частности в результате расследования коррупции, результаты которого были обнародованы на прошлой сессии.

"Советом Европы нельзя торговать и продавать за какие-то обещания... Мы должны работать вместе во имя единства и многообразия", - отметила Паскье.

Она также сказала, что стала четвертой женщиной, занявшей пост президента ПАСЕ, и подчеркнула важность роста роли женщин в различных сферах, в частности в политике, экономике и науке.

Заместителем президента ПАСЕ без голосования избрали бывшего президента Ассамблеи Микеле Николетти.

Лилиан Мори Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ, вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года и четвертой женщиной-президентом ПАСЕ.