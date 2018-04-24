В ПАСЕ разгорелся громкий коррупционный скандал: что об этом известно

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Следственная комиссия обнародовала отчет, который подтвердил внешнее воздействие на решение ПАСЕ

Следственная комиссия обнародовала отчет, который подтвердил внешнее воздействие на решение ПАСЕ

Деятельность членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, подозреваемых в коррупции, будет прекращена. Такое решение приняло Бюро ПАСЕ.

Президент группы Европейской народной партии в ассамблее Чезар Флорин Преда уже приостановил выполнение обязанностей из-за того, что его фамилия фигурирует в отчете о фактах коррупции. В ближайшее время Ассамблея рассмотрит санкции в отношении депутатов, чьи фамилии прозвучали в коррупционном скандале. Единственный путь предотвратить системную коррупцию в ПАСЕ - пересмотреть процедуры Ассамблеи, заявил судья Николас Братца, комментируя обнародованный отчет.

Внешняя следственная комиссия была создана в прошлом году из бывших авторитетных европейских судей. Она расследовала обвинения о подкупе отдельных членов Ассамблеи. В воскресенье эта группа обнародовала отчет и подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ. Результатам работы внешней следственной комиссии посвящен сюжет Радио НВ.

Азербайджан и коррупция в ПАСЕ

В обнародованном отчете следственная группа подтвердила системные внешние воздействия на решение ПАСЕ и отдельные действия депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана. Расследование установило, что члены миссии по наблюдению за выборами в Азербайджане систематически публиковали предвзятые отчеты, не отражали реальность и были сформированы в пользу азербайджанского правительства. Проблемы не ограничиваются одной страной, подчеркнул следственной группы Николас Братца. Из-за нехватки времени расследование сконцентрировалось на самом деле Азербайджана. Члены ассамблеи и члены секретариата ПАСЕ получали многочисленные подарки, также говорится в отчете. О возможной коррупции в ПАСЕ впервые стало известно в 2012 году. Тогда активисты обнародовали ряд подтверждений системного подкупа депутатов со стороны правительства Азербайджана. В 2015 часть обвинения подтвердила итальянская полиция. В прошлом году Центр исследования коррупции организованной преступности обнародовал расследование, в котором говорилось, что с 2012 по 2014 год власти Азербайджана использовала фиктивные компании в Великобритании для отмывания почти 3 млрд долларов.

Отношения со страной-агрессором

О согласовании действий некоторых членов Ассамблеи Украина заявляла ранее, отметил в эфире Радио НВ народный депутат, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский. Касались они работы в пользу России, которая не участвует в заседаниях ассамблеи. В этом докладе, добавил Логвинский, упоминаются и наемники Кремля.

"Эхо Кремля всегда присутствует. Одно государство что-то нарушает, а затем другое за деньги Фонда России или при поддержке канала Russia Today манупулирует и нивелирует отношение Европы к стране-агрессору", - говорит Логвинский.

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Обнародованный следственной группой отчет станет началом большого скандала, который приведет к беспорядкам и политическому противостоянию внутри Ассамблеи, заявил в кулуарах ПАСЕ постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он также прокомментировал заявление бывшего докладчика по Украине Хорди Шукла о вмешательстве в его работу. По словам Шукла, кто-то из секретариата ПАСЕ пытался улучшить текст доклада по Украине. Сделав такое заявление, Шукла отомстил Украины за ее принципиальную позицию, отметил Кулеба.

"Это как раз тот депутат, который был с бывшим президентом Аграмунтом в Сирии, который был отстранен от должности внутри парламентской ассамблеи за свой визит в Сирию, когда они встречались с Асадом, и этот визит ему организовали россияне. Более того, он был отстранен от должности докладчика по Украине по инициативе украинской делегации, так как он не имел больше морального права анализировать ситуацию в Украине после того, как его визит в Сирию и связи с Россией стали очевидными", - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Бюро Ассамблеи голосами левых и социалистов отказало в запросе Великобритании о проведении срочных дебатов Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму. Во вторник в ПАСЕ ожидают доклад главы Нафтогаза Андрея Коболева. Украина проводит мероприятие, где будут представлены аргументы против Северного потока 2 и объяснения, почему он представляет угрозу для энергетической безопасности всей Европы.

 

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