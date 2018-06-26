Акушер, феминистка и критик России. Что известно о новом президенте ПАСЕ

25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала своего нового президента – им стала 61-летняя Лилиан Мори Паскье из Швейцарии, представитель группы социалистов в ПАСЕ.

Ее кандидатура была единственной, так как до конца 2019 года за социалистами закреплено право возглавлять ПАСЕ. А предшественник Паскье на посту президента организации, итальянец Микеле Николетти, был вынужден уйти досрочно: он потерял возможность представлять Италию в ПАСЕ после того, как весной проиграл на выборах в итальянский парламент.

Паскье станет 32-м президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы и четвертой женщиной на этом посту за 69 лет существования организации. До сих пор швейцарец возглавлял ПАСЕ лишь один раз, в 1969-1972 годах.

В своей вступительной речи в качестве президента Паскье напомнила, что сегодня ценности Совета Европы более чем когда-либо нуждаются в продвижении и защите - и на европейском континенте, и за его пределами.

"Рост экстремизма, насилия и репрессий в контексте очень напряженной ситуации с миграцией и безопасностью требует от нас неустанного подтверждения того, что нас объединяет – со всей громкостью и ясностью", - отметила новоизбранный глава ПАСЕ.

Медик по образованию, Паскье достигла немалых высот в швейцарской и европейской политике. Она известна как критик внешней и внутренней политики России, а также активный защитник прав человека.

НВ рассказывает о наиболее значимых фактах биографии и политических взглядах нового президента ПАСЕ.

Акушер

Лилиан Мори Паскье – акушер по специальности. Она получила диплом в 1989 году и в последующие несколько лет работала по профессии в родной Женеве – как в частных клиниках, так и в университетском госпитале.

Уже позже, состоявшись как политик, Паскье занимала должность президента Швейцарской федерации акушерок (в 2009-2013 годах).

Политик

Политическая карьера увлекла Паскье еще раньше медицинской. В 23 года она примкнула к Швейцарской социалистической партии, затем была членом муниципального совета города Верье (кантон Женева) от социалистов, а в 33 года, оканчивая вуз, возглавила этот совет в качестве председателя (1989-1990 годы).

Из местной политики Паскье быстро вышла на общенациональный уровень. С середины 90-х она была членом нижней палаты швейцарского парламента, а с 2007-го – работает уже в верхней палате, Совете кантонов Швейцарии.

Паскье представляет Швейцарию в ПАСЕ с 2012 года / Фото Council of Europe/ Candice Imbert

Последние шесть лет Паскье представляет свою страну в Парламентской ассамблее Совета Европы. Политическим взглядам она не изменила: в ПАСЕ Паскье входит в состав группы социалистов, а с января 2018-го – возглавляет ее.

Как в швейцарском парламенте, так и в ПАСЕ Лилиан Паскье никогда не оставалась на вторых ролях. Она возглавляла национальные и общеевропейские комитеты по вопросам здравоохранения, социальной проблематике, участвовала в работе мониторингового комитета ПАСЕ, руководила регламентным комитетом этой организации.

Критик России

Одна из наиболее заметных ролей Лилиан Паскье в ПАСЕ – ее работа в качестве одного из двух содокладчиков по России (вместе с Теодорой Бакояннис - экс-министром иностранных дел Греции)

ПАСЕ отслеживает социально-политическую ситуацию в тех странах, которые, по мнению большинства членов Ассамблеи, не полностью выполняют обязательства, взятые на себя в рамках членства в Совете Европы. Россия остается в числе таких стран на данный момент, в том числе из-за случаев нарушения прав человека и своей агрессии в Украине.

Паскье неоднократно осуждала Москву, возлагая на нее ответственность за конфликт на востоке Украины и отмечая сужение демократических свобод в России

Мониторинговый доклад по конкретной стране специальные докладчики представляют раз в два года, а также регулярно комментируют ситуацию в данной стране.

В этой роли Паскье неоднократно осуждала Москву, возлагая на нее ответственность за конфликт на востоке Украины, а также отмечая сужение демократических свобод в России – "особенно касательно тех, кто выступает против политики Кремля в отношении Украины". Кроме того, во время судебного процесса над Надеждой Савченко и ее заключения в российской тюрьме Паскье была одной из авторов совместного заявления докладчиков ПАСЕ, требовавших освободить узницу.

В то же время Паскье выступает за сохранение диалога с Кремлем и возвращение к сотрудничеству России с ПАСЕ.

В 2014 году ПАСЕ лишила Москву права голоса в организации после аннексии Крыма и начала российского вторжения на востоке Украины. Российские парламентариии могли лишь присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. Однако Россия в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ.

Феминистка

Лилиан Мори Паскье открыто выступает за расширение и поддержку прав женщин. В 2008 она обрушилась с критикой на свою соотечественницу, министра иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Ре за то, что та покрыла голову шалью в ходе встречи и подписания газового контракта с Махмудом Ахмадинежадом, президентом Ирана. По мнению Паскье, таким образом глава швейцарской дипломатии оскорбила всех иранских феминисток.

А в начале 2000-х, будучи спикером нижней палаты парламента Швейцарии, Паскье совершила официальный визит в Южную Африку, где развернула кампанию в поддержку нигерийских женщин, подверженных смертельному риску из-за архаичной традиции забрасывания камнями.

Пацифист

В 2011 году в Швейцарии разгорелся скандал, после того как ряд неправительственных организаций опубликовали доклад Мировые инвестиции в кассетные боеприпасы: всеобщая ответственность (Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility), согласно которому 16 швейцарских компаний и банков вошли в число 166 ведущих мировых финучреждений, предоставляющих средства на изготовление кассетных бомб и противопехотных мин. Эти виды вооружений запрещены международными конвенциями.

Паскье критиковала собственную страну за инвестиции в запрещенное оружие / Фото Raser Initiative via Flickr

Тогда Паскье одной из первых заявила об ответственности Швейцарии и призвала швейцарские банки запретить инвестиции в компании, связанные с изготовлением кассетных бомб и других подобных видов вооружений.

Чего от Паскье ждут в Украине

Сейчас в руководстве ПАСЕ доминирует позиция о том, что Россию нужно возвращать в состав организации, и Лилиан Мори Паскье может также выступить за этот шаг, полагает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в комментарии телеканалу Прямой.

Ей придется прислушиваться ко мнению всей организации

"Новой главой [ПАСЕ] стала госпожа Паскье из Швейцарии. Но она тоже благосклонно относится к этому вопросу. Генсек Совета Европы Ягланд не скрывает своей позиции. Он считает, что Россию нужно возвращать. Поэтому здесь поединок в этом плане очень серьезный. Но боремся, не сдаемся", - заявил Кулеба, отметив намерение Украины препятствовать возвращению Москвы к полноценному членству в ПАСЕ.

В то же время Георгий Логвинский, член украинской делегации в ПАСЕ и нардеп от Народного фронта, полагает, что Паскье в этом вопросе придется прислушиваться ко мнению всей организации.

"Паскье мы знаем достаточно неплохо. […] Мы постоянно с ней сотрудничали и работали, - напомнил Логвинский в комментарии изданию Гордон. - Да, Социалистическая группа нового президента ПАСЕ Паскье в большинстве своем поддерживает политику Росии. Но депутат и президент – разные вещи. Теперь ей придется прислушиваться ко мнению всей организации".

В ПАСЕ нет людей, которые не в курсе украинского вопроса, отметил Логвинский. "Это касается и Паскье. Нам даже иногда говорят, что мы чересчур активны. 70% закрытых дискуссий в ПАСЕ касаются темы Украина - Россия", – подчеркнул представитель Украины в ПАСЕ.