«Уничтожили пункт управления». Минобороны РФ наврало об «успехах» ракетной атаки по Днепру

29 июля, 15:56
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Последствия удара по многоэтажке (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Последствия удара по многоэтажке (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Вечером в пятницу, 28 июля, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попав в жилой комплекс и здание СБУ. А уже в субботу, 29 июля, в российском министерстве обороны отчитались об «успехах».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

В отчете отмечается, что воздушные силы страны-агрессора нанесли «удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске». По словам россиян, «назначенный объект поврежден, цель удара достигнута».

Видео дня

Российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием двух баллистических ракет Искандер. Ранено девять человек.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны РФ Искандер Город Днепр Война России против Украины Ракетный удар

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