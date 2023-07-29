«Уничтожили пункт управления». Минобороны РФ наврало об «успехах» ракетной атаки по Днепру 29 июля, 15:56 Последствия удара по многоэтажке (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Вечером в пятницу, 28 июля, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попав в жилой комплекс и здание СБУ. А уже в субботу, 29 июля, в российском министерстве обороны отчитались об «успехах».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

В отчете отмечается, что воздушные силы страны-агрессора нанесли «удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске». По словам россиян, «назначенный объект поврежден, цель удара достигнута».

Видео дня

Российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием двух баллистических ракет Искандер. Ранено девять человек.