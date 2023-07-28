Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Зеленский сообщил детали ракетной атаки россиян по Днепру 28 июля, 21:59 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил первые детали ракетной атаки российскими оккупантами по Днепру в пятницу, 28 июля. (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российскими оккупантами по Днепру в пятницу, 28 июля, и добавил, что российские террористы обстреляли многоэтажку и здание СБУ.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале главы государства.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор», — написал Зеленский.

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Глава государства сообщил, что оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС и руководителем Днепропетровской ОГА.

«Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям», — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

«Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости», — резюмировал Зеленский.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ.



Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратилось три человека.