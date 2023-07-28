Последствия удара по Днепру. Появились фото и видео разрушенных жилой многоэтажки и здания СБУ

28 июля, 22:41
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Последствия удара по многоэтажке (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Последствия удара по многоэтажке (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В соцсетях публикуют фото и видео с места российского удара по жилой многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. На кадрах последствия удара по жилой многоэтажке.

Фото последствий российского удара опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Видео дня

пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал фото последствий удара по зданию СБУ. Он также сообщил, что в жилой многоэтажке были разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать.

Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

Также кадры с места событий публикуют местные паблики.

Сообщается, что возле многоэтажки начался пожар после удара.

Также появились кадры из разрушенного дома.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ. По данным на 22:30, известно о пяти пострадавших.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Авиаудар Служба безопасности Украины (СБУ) Город Днепр

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