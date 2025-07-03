«Хотят создать образ врага». МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за недружественных заявлений со стороны венгерской стороны

Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, для украинской стороны очевидно, что руководящие в Венгрии политические силы при «любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу».

В сообщении также сказано, что поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии уже и раньше вызывали в Киеве беспокойство.

«Но сейчас все эти нелепые способы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу», — добавили в МИД.

2 июля в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на появление карикатур на президента Владимира Зеленского и упрекнули правительство Венгрии.

«Как два яйца», — написано на плакате, где Зеленский изображен рядом с лидером оппозиционной венгерской партии Тиса Петером Мадяром.

Журналисты отметили, что плакаты заметили после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.