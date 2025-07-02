«Бессмысленно, скучно и неубедительно». В МИД отреагировали на появление в Венгрии плакатов с карикатурой на Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на появление карикатур на президента Владимира Зеленского и упрекнули правительство Венгрии. Об этом в соцсети X в среду, 2 июля, написал спикер МИД Георгий Тихий.

«Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято тем, что рисует карикатуры на украинского президента. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно», — написал Тихий.

Как пишет издание 444.hu, в Венгрии запустили новую рекламу с карикатурами на Зеленского.

«Как два яйца», — написано на плакате, где Зеленский изображен рядом с лидером оппозиционной венгерской партии Тиса Петером Мадяром.

Журналисты отметили, что плакаты заметили после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС.

Венгерское издание добавило, что плакат имеет много текста по сравнению с обычными: на одном из них изображены головы Владимира Зеленского, а на другом — Петера Мадьяра, и они подписаны «Зеленский» и «венгерский Зеленский».

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр и его партия Тиса считают реальные показатели гораздо ниже — не более 600 тысяч.