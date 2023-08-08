В Красное море прибыли более 3 тыс. американских военных для сдерживания Ирана 8 августа, 06:08 Десантный корабль может нести более 20 вертолетов и самолетов (Фото:www.centcom.mil)

В Красное море прибыли более трех тысяч морских пехотинцев и моряков США на борту десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall. Кампания направлена на защиту коммерческих судов от возможного нападения со стороны Ирана.

Об этом сообщает Центральное командование ВМС США.



Американские подразделения Bataan ARG/26th MEU доставляют в регион дополнительные авиационные и военно-морские средства, а также военнослужащих ВМС США, обеспечивая «большую гибкость и морские возможности 5-му флоту США», говорится в заявлении ведомства.

Видео дня

В Центральном командовании ВМС США уточнили, что район операций 5-го флота охватывает примерно 2,5 миллиона квадратных миль водного пространства и включает Аравийский залив, Оманский залив, Красное море, части Индийского океана и три критических точки в Ормузском проливе, Суэцком канале и проливе Баб аль-Мандеб.

Десантный корабль может нести более 20 вертолетов и самолетов, в том числе конвертопланы MV-22 Osprey и штурмовики AV-8B Harrier, а также несколько десантных катеров. Доковой десантный корабль USS Carter Hall также поддерживает ведение операций для разных вертолетов, тактических транспортных средств и десантных катеров.