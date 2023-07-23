Потенциальная опасность. В Иране представили новую версию беспилотника Shahid — фото
Корпус стражей исламской революции Ирана представил новый беспилотник Shahid-149 Gaza (Фото:irna.ir)
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана представил для общественности обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahid, который получил название Shahed-149 Gaza.
Об этом пишет издание IRNA.
По сообщению КСИР, новый беспилотник получил подвесное шасси и опору, как это видно на фото.
Из опубликованной информации известно, что этот БпЛА был изготовлен компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation и представлен в мае 2021 года.
Его подробные тактико-технические характеристики неизвестны, однако разработчики заявили, что он способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тысяч километров во время одной миссии.
Иранские военные возлагают надежду на этот беспилотник, который поможет для разведки, слежения и изучения местности.
Власти Ирана продолжают сотрудничать с Российской Федерацией, поставляя стране-агрессору боеприпасы, дроны-камикадзе и военное снаряжение. Также Тегеран помогает Кремлю построить завод по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга, что находится в 10 километрах от российского города Елабуга, Республика Татарстан в РФ.