Потенциальная опасность. В Иране представили новую версию беспилотника Shahid — фото 23 июля, 19:46 Корпус стражей исламской революции Ирана представил новый беспилотник Shahid-149 Gaza (Фото:irna.ir)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана представил для общественности обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahid, который получил название Shahed-149 Gaza.

Об этом пишет издание IRNA.

По сообщению КСИР, новый беспилотник получил подвесное шасси и опору, как это видно на фото.

Из опубликованной информации известно, что этот БпЛА был изготовлен компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation и представлен в мае 2021 года.

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Его подробные тактико-технические характеристики неизвестны, однако разработчики заявили, что он способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тысяч километров во время одной миссии.

Иранские военные возлагают надежду на этот беспилотник, который поможет для разведки, слежения и изучения местности.

Власти Ирана продолжают сотрудничать с Российской Федерацией, поставляя стране-агрессору боеприпасы, дроны-камикадзе и военное снаряжение. Также Тегеран помогает Кремлю построить завод по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга, что находится в 10 километрах от российского города Елабуга, Республика Татарстан в РФ.

