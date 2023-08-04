Япония будет убеждать Иран прекратить поставки оружия России — СМИ 4 августа, 11:44 Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед речью в рыболовном порту в городе Вакаяма, юго-западная Япония, 15 апреля 2023 года (Фото:Kyodo через REUTERS)

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан посетит Японию в воскресенье, 6 августа, где встретится со своим японским коллегой и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников телекомпании TBS.

Отмечается, что в Японии главу МИД Ирана будут убеждать прекратить поставки оружия России для войны против Украины.

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В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

В совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства «шахедов» при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

12 июня сообщалось, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.

26 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что остатки Шахедов, которые были найдены после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что говорит о том, что они российского производства.

