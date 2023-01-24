В Киев прибыл президент Финляндии — видео 24 января, 15:19 В Украину прибыл с неанонсированным визитом президент Финляндии Саули Ниининостио (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 24 января, в Украину прибыл с неанонсированным визитом президент Финляндии Саули Нийнисте для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Нийносте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа», — сообщается в Telegram Зеленского.

Нийнисте также посетил Бородянку в Киевской области. Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

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Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS

Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS

Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS

Ранее финское издание Yle сообщило, что Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если ряд стран сделает то же самое. Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первым принимать решение.

Нийносте подтверждал, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard. Он уточнял, что речь не может идти о большом количестве танков, поскольку Финляндия является соседней с Россией страной и пока не стала членом НАТО.