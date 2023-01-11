Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если ряд стран сделает то же самое — СМИ 11 января, 10:30 У Финляндии есть танки Leopard 2 (Фото:Tobias Nordhausen/www.flickr.com)

Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если ряд стран сделает то же самое, сообщает Yle.

У Финляндии есть танки Leopard 2. По словам источника издания, страна пока не принимала никаких решений относительно передачи этих танков.

«Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающая передачу боевых танков, тогда Финляндия рассмотрит возможность участия», — сказано в материале.

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По данным издания, политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первым принимать решение.

Фото: NV

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.